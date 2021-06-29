Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım Kalealtı Köyü

Gelibolu Yarımadası’nın kuzeyinde Koru Dağları’nın eteğindeki bu küçük köyümüz, 125 yıl önce (1878) 93 büyük göçünde Bulgaristan Tırnavacık kasabasından 30 hane olarak gelerek buraya yerleşmişlerdir.

Varoğulları, Özoğulları, Bıyıklıoğulları, Güngöroğulları ve Gülenoğulları olarak beş aileden oluşan köyün bugünkü nüfusu 222’dir.

Bugün 60 haneye ulaşan bu köyün 1890’lı yıllarda kuruluşu hiçte kolay olmamıştır.Bir tarafında o zamana göre 500 yıllık Adilhan Köyü bir tarafında da(doğusunda) 250 yıllık Şadıllı Köyü halkı bu köyün kurulmasına karşı çıkmışlar, devamlı olarak buraya yerleşmeye çalışan 30 hanelik yeni misafirleri taciz ederek kaçırtmaya çalışmışlardır.

O dönemde Gelibolu’da bulunan mülki amirlerce, yeni misafirlerin burada geçici olarak kalmalarına bir formül bulunmuş ve kendilerine daldan, saptan, ottan kulubeler yaparak yazı geçirmeleri için Şadıllı ve Adilhan köylüleri ikna edilmiştir.

Bulgaristan orman bölgesinden gelen Kalealtılılar, geldikleri yerde kömürcülük yapıyorlardı.Buradada odun kömür yaparakkısa sürede kendilerine çevre edindiler.Kışıda bu bölgede geçiren köylüler, 5 aile orman kıyısında daldan,saptan yapılmış kulübelerde yaşamak kaydıyla kendilerine bir çizi toprakta verilmemek koşuluyla,yerlerinde bırakıldılar.Çalışkan olan köy halkı, hızla kömürcülüğü geliştirerek Gelibolu’dan Uzunköprüye kadar olan bölgeye kömür satarak zenginleştiler ve bir dekar bile arazileri yokken; Şadıllı Köyü ile Adilhan Köyü ve Kocaçeşme köy halkının para ile toprak satın alarak, yüz yılda 5 bin dekar dikilebilir bir araziye sahip oldular.

Adını köyün üst tarafındaki Bizanslılardan kalma kaleden alan, Kalealtı Köyü tahıl ve ayçiceği tarımı yapmaktadır.Bu küçük köyümüzde, günde 1500 kg. civarında da inek sütü üretilmektedir.400 keçi ile 700 koyunun bulunduğu Kalealtı Köyünde eğitim taşımalı sistemle yürütülmektedir.