GELİBOLU KENT KONSEYİ YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

Dün yapılan Gelibolu Kent Konseyi’nin 4’üncü olağan kurulunda Nihat Demirsu’nun başkanlık yaptığı dernekte olağan kurul toplantısından sonra yeni başkan Bünyamin Turan oldu.

Başkan Özacar’ın da katıldığı Gelibolu Kent Konseyi 4.Olağan Kurulu toplantısında, Özacar; “Bünyamin Turan’ın başkanlık görevini üstlendiği ve beş kişiden oluşan yeni yürütme kurulunun belirlendiği genel kurulun hayırlı olmasını diliyor, eski başkan ve yürütme kuruluna yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum” sözlerini ifade etti.

Toplantıya muhtarlar, meclis üyeleri ve STK Başkanları katıldı. Haber: Hilal GEZER