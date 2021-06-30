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UYARILAR YETERSİZ..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçtiğimiz günlerde Gelibolu Belediyesi Temzilik Ekiplerince temizlenen Çamlık Bölgesi büyük emekler verilerek düzenlendi ve temizlendi fakat piknik yapmaya gelen kendini bilmez vatandaşlar Çamlık Piknik alanını çöp içinde bırakarak terkettiler.
Belediyenin geçen gün yaptığı “piknik alanlarımızı temiz tutalım” uyarısı ne yazık ki bazı kendini bilmez vatandaşlarımız için geçersiz.
Çevremizi temiz tutmak vatandaşlık görevimiz, lütfen bulunduğumuz alanları, piknik alanlarını temiz bırakalım.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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