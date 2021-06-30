AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SEVİNCİ

Gelibolu Amerikan Kültür Koleji 2020-2021 eğitim öğretim yılı bu sene ilk mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

Amerikan Kültür Koleji Lisesi Müdürü Süleyman Beyazbaş mezun olan öğrencilerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Beyazbaş konuşmasında; “Her biriniz, gösterdiğiniz gayret neticesinde bu liseden mezun olmayı ve hayalinizdeki üniversiteyi kazanmayı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, burada almış olduğunuz eğitim, yeterlilik açısından sizi, istediğiniz üniversitelerde eğitim alma ve kazandırma seviyesinde.Geleceğe yönelik hedeflerini belirlemiş, milletine ve tüm insanlığa faydalı olmayı şiar edinmiş ve bu amaç uğruna hareket etmekten geri durmayan gençlerimize diplomalarının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Son olarak gençlere kurucu önderimiz Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir “sözünü hatırlatarak hiçbir zaman bilimin ışığından ayrılmamaları gerektiği hatırlatıldı.

Ardından mezuniyet töreni okul birincilerinin isimlerinin açıklanmasıyla devam etti.Amerikan Kültür Koleji Ortaokul birincisi Kubilay Tunç, lise birincisi Göktuğ Tutuş oldu.

Her iki okul birincileri kütüğe isimlerini çakarak bu anı ölümsüzleştirdiler.Tutuş ve Tunç, öğretmenlerine ve müdürlerine verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Mezuniyet töreni ortaokul ve lise öğrencilerinin hep birlikte keplerini fırlatmasıyla son buldu. Haber:Seda LİMAN ZENGİN