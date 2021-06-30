Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım Değirmendüzü Köyü – Burgaz

Bu köyümüz Rum Köyü olup 1924 yılında yaşayan Rumlarla Yunanistan’ın Selanik Karacaabat bölgesindeki köylerde yaşayan Türk Halkı değiştirilmiştir.200 hane olarak (Karacaova) Karacaabat Bölgesinden, bu köye getirilen halkın dilleri Makedon lehçedir.

Kitabımızın daha önceki sayfalarında da bahsettiğimiz gibi, Selanik bölgelerine yerleştirilen Türkler, Cumalı Köyleri üzerinden ve yine Fındıklı Köyü üzerinden iki yönlü olarak ilçeye asfaltla bağlıdır.

1924 yılında Rumlarla yapılan değişim sırasında, bu köyde 700 hane Rum yaşamaktadır.Köyde bir kilise bulunuyordu.1950’li yıllarda bu göleti sayesinde, köyde sulu tarıma geçilmiş, başta domates olmak üzere fasulye üreticiliği başlamıştır.Ekilebilir 7 bin dönüm arazi üzerinde 35 traktörle buüday ve ayçiceği ekimi yapılmaktadır.Köyde 1500-2000 olup, günlük bir ton süt üretimi vardır.Köyün batı kesimindeki Saros Körfezi Kömür Limanında balıkçılık yapılmaktadır.Bugün elliye yakın balıkçı kayığı mevcut olup, sardalye ve mezgit avcılığı yapan köylülerin en büük sorunu da balıkçı barınağının bulunmamasıdır.

Köyde önemli miktarda bağcılık yapılmakta ve yetiştirilen üzümler çevredeki şarap fabrikalarına gönderilmektedir.Rumlar zamanında da bu köyde bağcılık ve şarapçılık yapılıdı.Köy halkı eğitimlerini 1980 yılımda açılan ortaokul, 3 yıl önce ilköğretime dönüştürülerek çalışmalarını sürdürmektedir.Eski ihtiyarların çoğu saz çalarlar ve makedonya bölgesi türkülerini söylerlerdi.Köyde 4 kahve ve 3 adet bakkal bulunmaktadır.