Gelibolu’da Kabotaj Bayramı Kutlandı

İlçemizde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 95’inci yıldönümü çelenk suma töreni ve denize çelenk atma ile gerçekleşti.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ilk tören, Atatürk Anıtı’na saat 17:00’de çelenk sunma ile gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi.Özacar konuşmasında;

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla; tüm ulusumuzun ve denizcilik camiamızın bayramını kutluyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Hepinizin bildiği gibi ülke olarak Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprüyüz. Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi stratejik öneme sahip denizlerle çevriliyiz. Birisi içinde bulunduğumuz boğaz olmak üzere iki önemli su yolu ve bir iç denizin sahibiyiz. Bugün Türkiye’nin denizlerdeki hakimiyetini, tam bağımsızlığının tescil edildiği anlamlı bir günün yıldönümünü gururla kutluyoruz.

Ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk’ün direktifleriyle çıkarılan Kabotaj Kanunu; Cumhuriyetin kazanımları ile birlikte denizcilik alanında Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi alanlarda bir çok imtiyazlar sağlamış, siyasi ve ekonomik özgürlükler getirmiştir.

Kurtuluş Savaşımızı müteakip, ekonomik bağımsızlığa yönelik adımlar atıldı. Bu adımlardan en önemlilerinden biri Kabotaj Kanunu’dur. 1 Temmuz 1926 tarihindeki bu kanunla, denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlendi. Bu kazanımlarla Türkiye, deniz vatanına da kavuştu. Bu sebeple bir kez daha minnet duygularımızla andığımız Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ruhları şad olsun diyorum.

Bu anlamlı günde deniz şehitlerimizi de anmak isterim. Feragat ve fedakarlığın en büyük unvanı ve rütbelerin en yücesine ulaşan ve denizlerin engin maviliklerini kendilerine mezar edinen kahraman deniz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları Türk denizciliğine rehber olsun.

Bugün yeni bir mücadele vermemiz gerekiyor. Denizlerimizi sevmeli ve değerlendirmeliyiz. Unutmamalıyız ki denizleri en iyi değerlendiren ülkeler diğerlerine göre daha başarılıdırlar. Denize dönen her yüz ve her gönül bu ülke için büyük kazançtır. Çünkü deniz bereket ve refahtır. Dünyanın ünlü denizcilerini yetiştiren, ilk dünya haritasını çizen Gelibolulu Piri Reis’in memleketinden bir kez daha ifade ediyoruz ki, Barbaros Hayrettin Paşa’nın da söylediği gibi “Denizlere hakim olan, cihana hakim olur”

Diğer yandan, ekosistemin bozulması neticesinde kıyısında bulunduğumuz Marmara Denizi’nde ortaya çıkan “deniz salyası” bir başka deyişle müsilaj ile balıkçılık, denizcilik, turizm sektörleri bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Belediyemizin de üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliği’nin koordineli planlama ve çalışmaları, liyakatlı kişilerden oluşturulan bilim kurulunun uğraşları ile deniz yüzeyini kapsayan bu olumsuzluğu el birliği ile bertaraf edip, temiz denizimize yeniden kavuşabilmek hepimizin en büyük dileği.

Deniz sevgisini kitlelere yaymalıyız. Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız hepimizin ortak amacı olmalıdır. Unutmayalım ki denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde Türkiye Cumhuriyeti daha da büyüyecek ve güçlenecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile anıyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyorum. Denize emek ve gönül veren herkese, şahsım ve ilçe halkımız adına teşekkür ediyor, tüm denizcilerimize “denizleriniz sakin, pruvanız neta olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ardından Belediye Başkanı Özacar, Kaymakam Kılınçkaya’yı temsilen Lapseki Kaymakamı Dr.Fatih Çelikkaya,2.Kolordu Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Ant Ercan, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Gelibolu Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nden bir grup öğrenci feribot ile denize açılarak, çelenk bırakıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN