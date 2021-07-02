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Ergene Belediyesi Bolayır’ın Tarihine Koştu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Bolayır 57.Alay Kültür Akademisi’nde emeği geçen Ergene Belediyesi Bolayır’ın tarihine, cadde ve sokaklarına akın etti.
Bolayır 57.Alay Kültür Akademisi’ne ziyarete gelen Ergeneliler ve Tekirdağlılar destek verdikleri akademiyi tekrar gezip, tarihine tekrar göz gezdirdiler.Gezerken Bolayır esnafının da yüzünü güldürdüler.Bolayır Muhtarı Adnan Can; “Ergene Belediyesi ve Tekirdağlı kardeşlerimiz bugün buraya ziyarete gelerek bizleri onurlandırdılar.Bolayır’ın tarihini bir kez daha yaşayarak öğrendiler.Hem esnafımıza katkı sağladılar hem de Bolayır’ın çarşını gezmiş oldular.Tarihini ve dedelerini ziyaret ettiler.
Değerli Hocam Hikmet Selim ben muhtar olarak senin Bolayır’a vermiş olduğun emeğin karşılığında yetersiz kalıyorum.Sana yürekten teşekkür ediyorum..”dedi.
Hikmet Selim konuşmasında; “Muhtarım ben 18 bin 293 köy muhtarımız çalışmalarını takip ediyorum,araştırıyorum.Müzeleri, türbeleri ve kütüphanesi ile tarihi turzmine kendi olanaklarının çok çok üzerinde hizmet veren tek köysün.Size belediye çok yakışır
Aynı zamanda bu konudan farklı olarak bir tek eksiğimiz Bolayır’ı simgeleyen tarihe tanıklık etmiş Çimpe Kalesi’ne bir el atmak olacaktır.Buradan yetkililere sesleniyoruz.57.Alay Kültür Akademisi’de el ele vererek canlandı, Çimpe Kalemiz de inşallah en yakın zamanda bize ulaşan desteklerle hayata geçer.” diyerek sözlerini tamamladı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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