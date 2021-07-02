Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım – Tayfur Köyü

Bu köy de Rum Köyü olup Selanik ‘ten gelen Türk nüfus tarafından 1924 yılında değişimle türk köyü olmuştur.Köy halkı Selanik Bölgesi’nde yaşayan Türklerden oluşmaktadır.1924 yılında Rumlar’ın boşalttıkları bu köyde 100 hane olarak gelmiştir.1951 göçünde de Bulgaristan’dan 7 hane gelmiş fakat bu gelenler daha sonra başka kentlere göç etmişlerdir.Rumlar zamanından kalma üç adet kilise kalıntısı vardır.

Yine köyde 2 su değirmeni ile 3 tane yel değirmeni kalıntısı bulunmaktadır.Buğday, ayçiceği üretimi yapılan köyde 2000 yılından başlayarak domates ekimi, 2004 yılından da başlayarak meyvacılık yapılmaya başlanmıştır.Köyde küçük ve büyükbaş hayvancılık yapılmakta olup yaklaşık günde 1000- 1200 kilo süt üretilmektedir.Köyde bir Gökbüet Su Birliği’nden başka Tayfur Barajı’da bulunmaktadır.Bu baraj sulu ziraatin gelişmesine destek vermektedir.70 adet traktör bulunmaktadır.Köyde düğün salonu, okuma odası, kütüphane bulunmamaktadır.1995’te sağlık ocağı yapılmış olup, hizmet vermektedir.

Köy okulu eğitim öğretime açıktır.Köyde bulunan bir tarihi çınarın yaşının 650 yıl olduğu tespit edilmiştir.