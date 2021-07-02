Normale Döndük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından tüm Türkiye’nin merakla beklediği normalleşme kararlarını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgeyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren girilecek normalleşme sürecinin detayları belli oldu.

Türkiye genelinde ve ilçemizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Temmuz saat 05.00’ten itibaren hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla bağlantılı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları da kaldırıldı.

İŞ YERLERİ AÇILDI

Tüm iş yerleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra “Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ndeki tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla bugünden itibaren tekrar faaliyet göstermeye başladı. Masa veya sandalyeler arasındaki mesafe kuralına uyulmak kaydıyla, yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısı da 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılan kısıtlamalar arasında.

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynanması ve oynatılmasına dair kısıtlamalar da sonlandırıldı. Ayrıca bugünden itibaren konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek. Toplu taşımada kapasite sınırlaması sona erdi.

Kovid-19’a karşı savaş veren uzmanlar, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 90’a yakın ülkede görülen, Hindistan kaynaklı delta varyantının Rusya ve İngiltere’de yayılmaya başladığı dönemde alınan normalleşme karardan dolayı endişeli. Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı 49 milyon 600 bini geçerek 50 milyona dayandı. Birinci doz uygulananların sayısı 34 milyon 500 bini geçerken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.

Rusya’dan gelen turistlerden mutlaka son 72 saatte resmi kurumlar tarafından belgelendirilmiş PCR negatif test sonucu istenmesi gerektiğine değinen uzmanlar, yeni varyanta karşı Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan Türkiye’ye yapılacak uçuş seferlerinin iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Bilim insanlarına göre, ülke genelinde açıklanandan çok daha fazla kişiye delta varyantı bulaştı.

İngiltere ve Rusya’dan gelenlerden son 72 saat içinde resmi kurumlar tarafından yapılmış PCR negatif raporu istenmesi gerektiğini kaydeden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları “Bir diğer sorun da aşılama hızının bir miktar yavaşlamış olması. Vatandaşlarımızın bir kısmın da biraz rehavet ve aşı kararsızlığı olduğunu gözlemliyoruz.

Aşı hızımız günde 1.5 milyon doz olmalı. Ülke genelinde yaz bitmeden hatta temmuz sonuna kadar çift doz aşılanan sayısı 50 milyon bandına gelmeden rahat olamayız. Şayet rehavet, aşılanma hızında düşüş olursa eylül, ekim ayında dördüncü dalgayı görürüz.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları “Çift doz mRNA aşısı olanların delta varyanta karşı yüzde 90 oranında korunduğu anlaşıldı. Şayet Ağustos bitmeden ülke genelinde çift doz aşılananların sayısı yüzde 60’ı geçerse önümüzdeki dönemde ortaya çıkması muhtemel riskleri aşağı çekmiş oluruz” dedi.

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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları, “Çift doz mRNA aşısı olanların delta varyanta karşı yüzde 90 oranında korunduğu anlaşıldı. Şayet Ağustos bitmeden ülke genelinde çift doz aşılananların sayısı yüzde 60’ı geçerse önümüzdeki dönemde ortaya çıkması muhtemel riskleri aşağı çekmiş oluruz” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları“Yeni varyant önceki türlere göre yüzde 60 daha hızlı bulaşıyor. 60 yaş ve üzerinde ciddi oranda aşılama yapıldığından hastalık ağırlıklı olarak aşılanmayan genç kuşakta görülüyor. Sinovac aşısının yeni varyanta karşı yüzde 20 etkin olduğu saptandı. Böyle bir ortamda normalleşmeye gidilmesi, bir yandan da Rus turistlerin sıkı tedbirlerden geçmeden ülkeye gelmeleri bizleri endişelendiriyor. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmamalı. Kurban Bayramı’nda umursamazlık olursa sonraki haftalarda ciddi sıkıntılar yaşarız. Sonbaharda dördüncü dalgaya neden olabilir.”dediler.