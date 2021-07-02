TÜGVA GELİBOLU İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ZİYARETLERİNE BAŞLADI

TÜGVA Gelibolu İlçe Temsilciliği, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’yı ziyaret etti.TÜGVA Gelibolu İlçe Temsilciliğinden yapılan açıklamada; “TÜGVA Gelibolu İlçe Temsilciliği olarak İl Temsilcimiz Zeynel Kılıç, Teşkilat Koordinatörümüz Akın Arslan’ı konuk ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Tahir Karaca, İlçe Müftümüz Mustafa Turgut, Gelibolu Devlet Hastahanesi Başhekimi Burak Demirca ve Ak Parti İlçe Başkanımız Sn. Serhat Sürücüyü ziyaret ederek, Gençliğe dair projelerimiz hakkında görüş alış verişinde bulunduk. Nezaket, ilgi ve misafirperverlikleri için ayrı ayrı teşekkür ederim.” İfadelerine yer verildi.

Haber: Ali GEZER