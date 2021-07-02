KENT KONSEYİNDE CHPLİLER CHPLİLERLE ANLAŞAMADI (Recep YÜZÜAK)

CHP’ye 14 ay önce kayıt yaptıran Bünyamin Turan’ın Kent Konseyi Başkanı olmasına karşı çıkan sosyal demokrat CHP’liler ile sol grup temsilcileri anlaşamadılar.

CHP’lilerde bir grup partili; ”Turan’ın amacı Kent Konseyine Başkan olmaktı. Bunun içinde emekli olduktan bir süre sonra CHP’ye kayıt oldu.” iddialarını dillendirdiler.

Sosyal demokrat CHP’liler bu konuda iddialarında haklı çıktı ve CHP içindeki bir grup solun desteğiyle Turan meclisine başkan oldu.

Geçmişte sendika başkanlığı yöneticiliği yaptığı dönemlerde CHP’yi düzen partisi olmakla suçlayan ve keskin eleştirilerde bulunan Turan’ın , Mahmut Cankara ve Deniz Cankara tarafından gündeme getirildiği ve desteklendiğinin de birçok partili de şaşkınlık yarattığını söyleyen CHP’liler yapılan açıklamalardan, önceden hazırlanan klişe önergelerle ve hep aynı kişiler tarafından önergelerin sunulmasına kadar geçen süreçlerden anlaşıldığına göre CHP içindeki sol grubun bir tuzağı olduğunun da meydana çıktığını iddia ettiler.

CHP İlçe Başkanlığı’nın aktif rol oynamadığını söyleyen birçok CHP’li ;

“CHP’de herşey Özacar’ın kotrolünde Bünyamin Turan’la görüşmedim. Böyle bir desteğimde söz konusu değildir.!” diyen Özacar’a inanmıyoruz.” diyorlar. Özacar’ın bir gün önce gazetemize verdiği bilgilerde de Turan’la görüşme yapmadığı açıklaması maalesef boş çıktı.

Özacar’ın birçok CHP’linin ifade ettiğine göre Turan’la makamında bizzat görüştüğü, konuştuğu ve kendine hayırlı olsun dediği ifade edilmekte. Bu konuda edindiğimiz bilgilerden Turan’ı kabul ettiği ve görüştüğü Belediye çalışanları tarafından da ifade edilmektedir.

Gelibolu Platformu üyelerinden büyük bir çoğunlukta kendilerinin CHP’li olduğunu fakat onlarında bu tarafsızlığa inanmadıklarını söylemeleri gösteriyor ki bu iş önceden görüşülerek kararlaştırılmış.

Birçok CHP’li yetkili bile başkan karar verdikten sonra kimse konuşamaz Başkanın isteği dışında da bu seçim yapılamaz iddiasını dillendiriyor.

Bünyamin Turan seçimlerin sonucu belli olduktan sonra gazetemize gelerek, gazetemiz sahibi Recep Yüzüak’a “Sizi mahkemeye vereceğim ben tek yüzü olan adamım. Dünkü gazetenizde hakkımda yazdığınız haberin hesabını soracağım” dedi.

Gazeteci Recep Yüzüak’ta kendisine “Sizi inciten hangi cümledir?” diye sordu. O da;

“Sendikacılık döneminde devamlı CHP’ye saldıran Bünyamin Turan nasıl aday olur ve nasıl CHP tarafından desteklenir?” diyerek bazı CHP’liler tepkilerini gösteriyorlar cümlesinden rahatsız olduğunu söyledi ve şikayetçi olacağım” dedi.

Yüzüak kendisine hangi kelimeden, hangi cümleden rahatsızsanız lütfen mahkemeye başvurunuz bu haberde sizi incitecek hiçbir suç unsuru yoktur. Sadece ve sadece kamuoyunun lehte ve alyhte yorumları dile getirilmiştir. Sizinde haklarınızı korumak hakkınızdır eğer böyle bir hakkınız varsa bunu lütfen kullanın dedi.

Sizin de yıllarca CHP’ye “bütün partiler düzen partisi” dediğinizi biliyoruz. Her türlü yasal haklarınızı kullanabilirsiniz. Burada konu günceldir bu yüzden haberde güncel haber olduğu için konuşulanlarda günceldir buyurunuz diyerek kendisini dışarıya davet etti