ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI

Koronavirüs tedbirleri gölgesinde bu yıl kısmen sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı, karne töreniyle sona erdi.

İlçemizdeki Gazi Süleyman Paşa 4B sınıfı öğrencileri ve tüm öğrenciler de okullarında düzenlenen törenle karnelerine kavuştu.Koronavirüs dolayısıyla bu yıl kısmen açık kalan ve yüz yüze yerine uzaktan eğitimle geçirilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı karne töreniyle sona erdi. Ülke genelinde gerçekleştirilen karne törenleri ilçemizde de gerçekleştirildi.

İlçemizdeki tüm okullarda karne törenle ayrı ayrı olarak sınıflarda gerçekleştirildi. Veliler ise tedbirler kapsamında çocuklarını okul bahçelerinde bekledi.

Sabahtan iki gruba ayrılan ilkokul 4.sınıf öğrencileri ilkokulun son karnelerini yarı hüzün yarı sevinç olarak aldılar.

4-B Sınıf Öğretmeni Berrin Aydın; “İyisiyle, kötüsüyle 4 yılımızı tamamladık.Öğrencilerimi kendi çocuğumdan ayırmadım, onları çok seviyorum.Hayatlarında her zaman başarılı olsunlar, yaptıkları iş ne olursa olsun her zaman en iyisini yapsınlar.

Beni her zaman arayabilirler, telefonum çocuklarıma her daim açık, tatil sürecinde bol bol kitap okumayı ihmal etmesinler.Milli Eğitim Bakanlığımızın öğrencilerimize dağıtılması için verilen “Arkadaş ” kitabını da inceleyip, yapsınlar.”diyerek sözlerini tamamladı.

Son olarak 4B sınıfı öğrencileri öğretmenleriyle bir anı fotoğrafı çektirerek,okullarından güzel dileklerle ayrıldılar.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN