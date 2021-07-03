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Yönlendirme levhalarına riayet edersek bu tedbirlere gerek kalmaz

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince; Tek yön uygulamasının bulunduğu Gazi Süleyman Paşa Cami arkasındaki bölgede plastik delinatörler, demir delinatörler ile değiştirildi.
Gazetemizinde çoğu kez uyarı olarak yazdığı ters yönden girişler sıkıntı yaratıyordu.Levhalar koyularak bu sıkıntı giderildi.
Sürücüler kurallara uyarak hareket ettiğinde bu levhalara da gerek kalmadan sıkıntısız ve sorunsuz olarak trafik akışını sağlayabiliriz. Haber: Caner AKŞİT

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