“ÇANAKKALE’DE SPOR YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’de devam eden spor yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, son olarak Çanakkale’nin ilçelerinde toplam 7 halı sahanın tamamlanarak şehre kazandırıldığını ve 5 adet yeni halı saha için ise sözleşme yapıldığının müjdesini verdi.

“Çanakkale’yi sporda da öncü şehir yapmak için ve sporu tüm Çanakkale geneline yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz.” diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarih, kültür, turizm ve tarımda öncü olan güzel Çanakkale’mizi sporun da merkezlerinden biri haline getirmekte kararlıyız. Çanakkale’de başlattığımız spor yatırımları bu sene de tüm hızıyla devam ediyor. Başta küçük köylerimiz olmak üzere, büyük köylerimizde ve merkeze doğru halı sahalarımızın yapımı devam edecek. Bu kapsamda Merkez’de, Ezine’de, Lapseki’de, Biga’da ve Gelibolu’da olmak üzere 7 adet halı saha yapımını tamamlayarak hemşehrilerimizin, gençlerimizin hizmetine açtık. Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Lapseki’de olmak üzere 5 adet yeni halı saha yapımı için ise sözleşmeler imzalandı. Gençlerimiz bizim hem bugünümüz hem de yarınlarımızdır. Onların zamanlarını kaliteli geçirmeleri, fiziksel ve zihinsel formlarını korumak için bunlar gibi spor yatırımları son derece önemli. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte, ilerleyen dönemde bu halı sahalarımızın sayısını artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halı sahalarımızın hemşehrilerimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Salgın tedbirlerinin son bulmasıyla yapılacak maçlar, sonucu ne olursa olsun dostluğun, kardeşliğin kazandığı keyifli maçlar olsun.”