Uzmanlar Uyardı : Görürseniz öldürmeyin Onlar Yılan Değil !!

İlçemizde Eğritaş- Karayokuş bölgesinde de görülen bazı sürüngenlerin zehirli olmadığını, insanlara zarar vermediğini söyleyen uzmanlar, “Yılan gördüğünüzde sakin kalın, rahatsız etmeyin, hayvanlar kendi yaşam alanlarına dönerler” uyarısı yaptı.Halk arasında ‘Kör yılan’ olarak bilinen çiftçi dostu, tehlikesiz ‘oluklu kertenkele’

Uzmanlar ; “Zehirli olmayan kara yılanların davranışları normaldir. Bahar geldi, kış uykusundan uyandılar ve havaların da sıcak olması ile kendilerini göstermeye başladılar” dedi.

“NE KADAR YILAN VARSA, O KADAR AZ FARE VARDIR”

Yılanların görüldüğü alandaki yerleşim yerinde, metruk ve harabe evlerin olduğu görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar , “Bu tür alanlarda fareler de yoğun olarak yaşar. Doğal olarak fareler de yılanların en önemli beslenme grubunun başında gelir. Aslında yılanlardan korkmak değil, burada bulunduklarından dolayı sevinmek lazım. Ne kadar yılan varsa o kadar az fare demektir. Yılanlar sadece metruk alanlarda yaşar, ancak fareler metruk alanlarda yaşadığı gibi, beslenmek için evleri tercih ederler” diyerek farelerin bu tür yılanlardan daha zararlı olduğunu belirttiler.

“BU TÜR ZEHİRLİ DEĞİLDİR”

Bazı kişilerin bölgede ilaçlama yapılmasını istediğini, ilaçlama yapıldığı taktirde bölgedeki ekosistemin zarar göreceğini söyleyen Olgun,”Bu tür zehirli yılan türü değildir. Vatandaş yılan gördüğünde sakin kalsın, rahatsız etmesin, hayvanlar kendi yaşam alanlarına dönerler. Metruk evlere girip rahatsız edilmedikçe yılanlar kimseye zarar vermez” diyerek yine bu dönemde ortaya çıkan oluklu kertenkelelere dikkat çekti.

“EKOSİSTEM İÇİN ÇOK ÖNEM TAŞIYORLAR”

Uzmanlar “Bu canlıların ekosistem içinde çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Önemli olan bu tür canlıların doğal yaşam alanı olan makilikler, fundalıkların korunmasıdır. Eğer bu doğal alanlar çalı-çırpı ve bozuk orman gözüyle bakılıp tahrip edilmeye devam edilirse, yılanlar, domuzlar, tilkiler, kirpiler, kaplumbağalar gibi birçok canlıyla kentin içinde karşılaşacağız. Yaşadığımız Pandemi de gösterdi ki, doğal yaşama müdahale edildiğinde bunun en büyük zararını insanlık çekiyor” dedi.