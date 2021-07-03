Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım-Yeniköy Köyü

Bu köyümüzde,Yunanistan’ın Selanik ilinin Karacaabat (Karacaova) Bölgesinden 150 hane olarak gelme göçmenlerdir.1924 yılında Rumlarla değiştirilen Yeniköylü’ler 1400’lü yıllarda Konya-Karaman Bölgesinden Selanik ve çevresindeki yapılan fetihler sonunda buraya yerleştirilmişlerdir.

Konya- Karaman ‘dan önce Ayvalık’a getirilmişler, buradan da donanmayla Selanik’e çıkarılmışlardır.Savaşçı ve kahramanlıklarıyla bilinen Kahramanoğulları aşiretindendirler.Zaman içerisinde azınlıkta kaldıklarından dilleri erezyona uğramıştır.Makedonca, Slavca, Yunan ve Bulgarca kelimeler Türkçeyle karıştırılarak bölgesel bir dil türemiştir.

Bu köylerde, o bölgeye ilk gelen Türkler olduğu için kendilerine ilk gelen, öncü anlamda Pomaki Türkler denmiştir.Karacaova bölgesinde yaşayan Türklere, Slavlar Pomaki Türkler demişlerdir.Konuştukları dilin yüzde 50’si Türkçe yüzde 50’si ise Slav,Bulgar, Makedon ve Yunanca kelimelerden oluşmaktadır.

Pomak yada Pomaki diye bir ırk, soy, boy,aşirete Balkanlarda rastlanmamakta dır.Gerek Makedonya daha sonra Yunanistan sınırlarında kalan bu vatandaşlarımız, Türk olduklarından Cumhuriyet’in ardından derhal anavatanşarına getirilmişlerdir.

1935 yılında da, Romanya ve Bulgaristan’dan 30 hane göçmen gelmiş fakat bunlar daha sonra Ocaklı Köyü’ne taşınmışlardır.1951 yılında da Bulgaristan’dan gelen göçmenler olmuş fakat daha sonra tamamı İzmir Bölgesi’ne gitmiştir.

Rumlar zamanında köyde başta badem, ceviz, incir olmak üzere büyük çapta bağcılık yapılmaktayken, bugün sadece kuru tarım yapılmaktadır.Buğday ve ayçiceğinin dışında 25 hane kadar aile de bağcılıkla uğraşmaktadır.Köyde küçük ve büyükbaş hayvancılık yapılmakta olup mevsimine göre günde 1500 – 2000 kg süt üretilmektedir.75 traktör, 5 biçerdöver bulunan köyümüz, 15 km’lik asfalt bir yolla Ocaklı Köyü üzerinden Gelibolu’ya bağlıdır.Köyde halen tarımsal kalkınma kooperatifi köylünün sütünü değerlendirmektedir, ne yazıkki diğer köylerimizde de olduğu gibi, bu köyümüzde de üreticiye yönelik daha başka hizmetler üretilmemektedir.Köyde beş sınıfta ilköğretim yapılmaktadır.Köy odası ve misafirhanesi mevcut olan Yeniköy’de, yaşlılar ve orta yaşlılar Karacaovası geleneklerini sürdürürken, gençler hızlı iletişimin etkisiyle kentteki gibi yaşamlarını sürdürmektedir.Yaşlı kadınlar bürgü yada çarşaf dedikleri siyah örtüyle örtünürken, günlük hayatlarında başlarına desenli yazma örterler.Genç bayanlar artık bunları kullanmadığı gibi, modayı da takip etmektedirler.