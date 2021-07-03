SAHİLDE VATANDAŞLAR KISITLAMALARIN KALKMASINI GÖBEK ATARAK KUTLADI

1 Temmuz itibariyle kaldırılan sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanan vatandaşlar dün öğlen saatlerinden sonra sahilleri doldurdu. Bazı vatandaşlar akşam saatlerinde de denize girerken, bazıları ise mangal yapıp arkadaşlarıyla karşılıklı göbekler atıp oyunlar oynadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 1 Temmuz yani bugünden itibaren akşamları ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını açıklamıştı. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk akşamda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sahile attı. Hamzakoy sahilinde bazı vatandaşları denize girerken, bazıları ise kıyıda mangal yaparak arkadaşlarıyla karşılıklı göbekler atıp oyunlar oynadı.

“15 seneden beri Marmara -Ereğli Bölgesinde giriyorduk ilk defa Hamzakoy Sahiline geldik.İnşallah yüzeriz“

İnsanlar 2 senedir evde kaldı. Hapis hayatı yaşıyormuş gibi oluyor. Şuan insanlar rahat güzel bir şey oldu bence. Yine de sosyal mesafemizi korumalıyız ve insanlar bir arada durmamalı. Şuan rahatız güzel insanlar yüzebiliyor gezebiliyor. 2 senedir ilk defa denize geldik. İnşallah yüzeriz“ dediler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN