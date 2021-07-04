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RESİM YARIŞMASINDA İL İKİNCİSİ OLDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık Assos’ta atlı jandarma birliklerinin göreve başlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. “Assos, hem tarih turizminde hem de doğa ve deniz turizminde öne çıkan bir merkez. Assos’ta Valimiz ile otel işletmecilerimizle ve turizmcilerimizle bir araya geldiğimizde gündeme gelen konulardan biri de Assos’ta güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik atlı jandarma birliklerinin görev yapması konusuydu. Gerekli adımların atılması sonucu atlı jandarma birliklerimiz göreve başladı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Atlı Jandarma Timi, artık Ayvacık ilçesi Behram köyü Kadırga Koyu bölgesinde güven ve huzurun sağlanması için görev başında. Turizm hareketliliğinin yaşandığı Kadırga Koyu bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin, tatillerini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için Jandarma Atlı birlikleri devriye görevi icra ediyor. Hareket kabiliyeti sayesinde olaylara anında müdahale ederek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlıyorlar. Hemşehrilerimizin, turistlerin özellikle de çocuklarımızın yoğun ilgi gösterdiği Atlı Jandarma Timimiz, Assos’a ayrı bir hava kattı. Emeği geçenlere teşekkür ediyor; görev yapan jandarmalarımıza kolaylıklar diliyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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