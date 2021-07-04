Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım- Ocaklı Köyü

Ocaklı Köyü 1935’te Bulgaristan’dan gelen 40 hane göçmenle kurulmuştur.Daha sonra 1951 yılında da 20 hane gelmiştir.Bulgaristan’ın Kurcaali,Yunuspınar’ı,Razgar ve Şumlu kasabalarından gelen halk bugün gençlerini büyükşehirlere göndermek zorunda kaldıklarından gelişmemiş, nüfusu artmamıştır.Köyün bulunduğu yerde herhangi bir eski yerleşim yeri yoktur.Gelibolu’ya 9 km ‘lik asfalt yolla bağlıdır.Köy halkı buğday ve ayçiceği tarımı yapmaktadır.Yaklaşık günde 200- 300 kg.arasında süt üretilmektedir.Köyde iki aile balıkçılık, dört ailede arıcılık yapmaktadır.Köyde 1949 yılından bu yana eğitim öğretim yapan okul, 1995 yılında toplu taşımaya geçilmesiyle kapanmıştır.1996 yılında Devlet- Köylü işbirliği sağlık ocağı yapılmıştır.Fakat maalesef kadrosuzluktan çalışmamktadır.Köyde okuma oranı yüzde 95’lerin üzerindedir.Köy halkı misafirperver ve sevecen insanlardır.