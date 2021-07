Saros ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul’a yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunan Saros Körfezi, el değmemiş doğası ve deniziyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Kendini kendini temizle özelliği ile bilinen körfezde müsilajın da görülmemesi cazibesini artırıyor.İstanbul’a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, yurt içi ve dışından tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde alternatifler sunan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm bölgeleri arasında bulunuyor.

Körfez, salgınla mücadele kapsamında geçen yıl sahillerde uygulanmaya başlanan “sertifikalı kiralık ev” modeliyle de ilgi görüyor.

Kamp ve dalış turizmiyle de öne çıkan Saros Körfezi’nde İbrice Limanı açıklarında 30 metre derinliğe batırılan 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi cazip hale getiriyor.

“EN BAKİR VE DOĞAL BÖLGE”

Körfezin çok bakir ve doğal bir bölge olduğunu aktaran Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın da körfezin yol kilometresini iyileştirmesiyle İstanbul’a 2 saat gibi bir yakınlığının olması Saros’u cazibe merkezi yaptı” dedi.

Körfezin son 5 yıldır konaklama, imar ve altyapısında toparlanma olduğuna dikkati çeken Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

“70 kilometrelik sahilde 2025’e kadar altyapı sorununun azalacağı, yaklaşık 500 bin nüfusun hizmet alacağı bir organizasyonla hazırlıklar her kurum tarafından yapılıyor.”

Çadır ve kamp alanlarının yenilendiğini, bunun dışında turizm bölgeleri oluşturulduğunu dile getiren Helvacıoğlu, “İmar açısından nerede ne tesis olmalı şekilleniyor. Keşfedilmeyi bekleyen Saros cazibe merkezi olmaya adım adım ilerliyor. Bu bağlamda düzensiz turizmin önüne geçiliyor” dedi.

“MÜSİLAJ SAROS KÖRFEZİ’Nİ TEĞET GEÇECEK”

Marmara Denizi’ndeki müsilajın turizm açısından üzüntü oluşturduğunu dile getiren Helvacıoğlu, Saros Körfezi kendi kendini yılda iki kez temizlediğini, akıntılarıyla müsilaja izin vermediğini söyledi.

Sözlerine, “Tabii bu müsilaj olmayacak anlamına da gelmiyor. Akıntı ve yapısı gereği müsilaj Saros Körfezi’ni teğet geçecek gibi görünüyor” diye devam eden Helvacıoğlu, “Doğası, kumu, güneşiyle tüm tatilcileri körfezimizde tatil yapmaya bekliyoruz” diye konuştu.

OTEL, PANSİYON VE KİRALIK EVLER HAZIR

Erikli Sahili’ndeki otel işletmecisi Mustafa İşçimen de turizm sektörünün zor bir salgın dönemi geçirdiğine değindi.

Rezervasyonların yavaş yavaş başladığını anlatan İşçimen, şunları kaydetti:

“Bir süredir Erikli Sahili’ne akın var. Son dönemde İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ankara plakalı araçları çokça görüyoruz. Ayrıca Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya’dan misafirlerimizi ağırlıyoruz.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İNDİRİM”

Saros Körfezi kendi kendini yenilemesinin avantajını yaşadıklarını belirten İşçimen, “Harika bir sezon bekliyoruz, görüntü onu gösteriyor” dedi.

İşçimen, “Ayrıca bölgemizde müsilaj yok, olmaması da çok doğal. Saros Körfezi’nde 28 değişik akıntı var bu yüzden körfez içindeki her türlü pislik körfez dışına atılıyor” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının salgın döneminde çok yorulduğuna dikkati çeken İşçimen, bu kapsamda sağlık çalışanlarına kimliğini ibraz ettikleri taktirde otelin tesislerinde yararlandıkları her faaliyetten yüzde 11 indirim yapacaklarını kaydetti.

“SERTİFİKALI EV” UYGULAMASI SÜRÜYOR

Öte yandan Keşan Belediyesince Erikli ve Yayla sahillerindeki kiralık yazlıklarda güvenli tatil amacıyla geçen yıl başlatılan “sertifikalı ev” uygulaması devam ediyor.

Turizm zabıtalarınca denetlenip belgelendirilen kiralık yazlıklarda hijyene dikkat ediliyor, paslı ev eşyası kullanılmıyor. Nevresimler temiz, yeni ve yedekli olarak tatilcilere sunuluyor. Kiracı değişimi, ev ve eşyalar dezenfekte edildikten 4 saat sonra yapılabiliyor.Emlakçı Gökhan Çevikel, yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ve kiralık yazlıklarda son hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Erikli sahilindeki evlerin günlük 200-400 liraya kiralandığını aktaran Çevikel, sertifikalı ev modelinden memnun olduklarını, salgına karşı “önce sağlık, sonra tatil” sloganıyla hareket etmeye devam ettiklerini belirtti.