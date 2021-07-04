İSKENDEROĞLU KAVAKKÖY BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Çanakkale AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu; Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve teşkilatı ile birlikte Gelibolu Kavakköy Belediyesini ziyaret etti.

Belediye ziyaretinin ardından Kavakköy esnafını selamladı.

İskenderoğlu’ndan lavanta tarlalarına ziyaret

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, beraberindeki heyetle Gelibolu’ya bağlı Kavakköy’e giderek lavanta tarlalarını ziyaret etti.

İlçemize bağlı Kavakköy beldesinde ekimine geçen yıl başlanan ve bu sene 250 dönüm araziye ekilen lavanta çiçeği hasadı yapılıyor. Buna ek olarak 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında turizm odaklı “Lavanta Tarla Günleri” etkinliği düzenleniyor. Yapılan ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Kavakköy Ekolojik Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nevzat Aktepe, “Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile il ve ilçe yönetimi, lavanta tarlamızı ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi. Haber: Caner AKŞİT