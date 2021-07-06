MİLLİ DAVAMIZ KIBRIS, BİZİM İÇİN VATANIN TA KENDİSİDİR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM’de KKTC-TÜRKİYE dostluk grubunu misafir etti. Ziyarete Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de katıldı.

Söz konusu ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Turan: “Bugün milli davamız Kıbrıs’tan çok özel ziyaretçilerimiz vardı. KKTC-TÜRKİYE Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra ve beraberindeki heyet ile Türkiye ve Kıbrıs arasındaki ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Milli davamız Kıbrıs, bizim için vatanın ta kendisidir. Sevincimiz, hüznümüz ve acımız birdir. Bu kardeşlik duygularıyla, geleceğimizi beraber inşa etmeliyiz. Gerek bizlerin gerekse KKTC yönetiminin duruşu, gösterilen irade ve manevi bağlar tarihi bir fırsat bizler için. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin haklarını, Doğu Akdeniz’deki uluslararası hukuktan doğan haklarımızı korumakta kararlıyız.” şeklinde konuştu.