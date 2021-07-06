GELİBOLU LGS BİRİNCİSİ100.YIL BARIŞ ORTAOKULU’NDAN

Liselere Giriş Sınavında ilçemizdeki birçok ortaokul son sınıf öğrencisi ter dökmüştü.6 Haziran 2021 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavında (LGS) 100.Yıl Ortaokulu öğrencisi Mehmet Alper Aslan Gelibolu birincisi oldu. Gazetemiz olarak Aslan’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

100.Yıl Barış Ortaokulu 2021 yılı LGS Gurur Tablolarını da sosyal medya hesapları üzerinden yayınladılar.Tabloya göre yüzdelik dilim ağırlığı ve LGS’yi kazanan öğrenci sayısı belirtildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN