Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım Fındıklı Köyü

Eski adı Şeytan Köy olan Fındıklı, 1924 yılında değiştirme yoluyla Bulgaristan’dan ve Yunanistan’dan gelen Türklerden oluşmaktadır.İlk gelenler 20 hanedir.

Daha sonra da 1927 yılına kadar çeşitli yıllarda gelenlerle 75 hane olmuşlardır.

1935 yılında da Romanya’dan 5 hane köye katılmıştır.Bugünkü halk köye gelmeden önce, burada kalmak istemediklerinden kısa sürede bir kısmı Gelibolu merkeze bir kısmıda çeşitli illere dağıtılmışlardır.

Bu köyümüzde, eski bir Rum köyümüzdür.Yeniköy ve Değirmendüzü köyleri gibi bu köyde de bağcılık 1924 öncesi tek geçim kaynağıymış.Köy halkı Rumlar burada şarap üretirler, ceviz, badem yetiştirirler ve bunları İstanbul’a gönderirlermiş.Köyde büyük bir şarap imalathanesi ile şarapların yıllandırıldığı mehsen depoları daha sonra Türkler tarafından yıkılaraküzerlerine ev yapılmıştır.

Köyde sulama göleti bulunmaktadır.Ayçiceği ve buğday üretiminin yanında son yıllarda bağcılık, meyvacılık ve fasulye ekimi hızlanmıştır.Çevrenin en iyi kuru fasulyeleri bu bölgenin köylerinde üretilmektedir.55 traktör, 2 biçerdöver bulunduğu köyde büyük ve küçükbaş hayvancılıkta yapılmaktadır..Köyde tarımsal kalkınma kooperatifi bulunmaktadır.

Köy 14 km’lik asfalt yolla Gelibolu’ya bağlıdır.Ayrıca köyde on aile de balıkçılık yaparak geçinmektedir.İlköğretim, Gelibolu’ya taşıma sistemiyle yürümektedir.Köyde bir misafirhane vardır.

Diğer köyler gibi burada da gelen misafire günlük yemek çıkarma nöbeti kaldırılmıştır.