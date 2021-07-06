Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Gelibolu Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısını dün yaptı.

Toplantı saygı duruşu, yoklama ile başlayarak, gündem maddelerine geçildi.Toplantıda tarifeler görüşülerek, plan bütçe komisyon raporuna havale edildi.Ek bütçe ve borçlanma yetkileride oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi olan Geliboluspor otopark alanıda görüşülerek, ilçemizde de sıkıntı yaratan otopark alanları için çözüm önerileri sunuldu.

Özacar “Tek oturumla tamamlamış olduğumuz Belediyemizin Temmuz ayı olağan meclis toplantısında alınan kararların güzel şehrimiz Gelibolu adına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum Önümüzdeki ay meclisimizin tatil ayı. Bir sonraki toplantımız 06 Eylül’de gerçekleşecek.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN