Devlet Hastanesinde Aşı Kuyruğu

İlçemizde SGK’ya kayıtlı çalışanlar ve 40 yaş üstü vatandaşlar, koronavirüs aşısı olmak için mesai bitiminden itibaren hastanelere koştu. İşlemlerin sona ereceği 23.00’a kadar aşılarını olmak isteyen vatandaşlar devlet hastanesinin önünde yoğunluk oluşturdu.Koronavirüs aşısı programına 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla birlikte SGK’ya kayıtlı tüm çalışanların dahil edilmesiyle birlikte, sırası gelenler hastanelere koştu. İlçemizde hastanelerde gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluk, akşam saatlerinde de devam etti.

Mesailerinin bitmesiyle birlikte hastanelere akın eden vatandaşlar içeride ve dışarıda aşı kuyruğu oluşturdu.

Saat 23.00’a kadar sürecek olan aşı işlemleri için kendilerine ayrılan alanlarda bekleyen vatandaşlar, form doldurduktan sonra, isimlerinin okunmasıyla birlikte içeri alındı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN