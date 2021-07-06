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Müsilaj gitti, sahiller doldu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde Haziran ayı ve öncesinde denizlerimizde görülen musilaj (deniz salyası) yoğun olarak gözlemlenirken Temmuz ayından itibaren gözle görülür şekilde azaldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında başlattığı temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Çanakkale ve ilçemizdeki denizlerde temizlenme dikkati çekiyor.
Müsilaj tabakalarının etkisini yitirdiği ilçemizde sahiller, hareketli bir gün geçiriyor. Çok sayıda vatandaşın denize girdiği sahillerimizin eski günlerine döndüğü görülüyor. Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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