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AKSA DOĞALGAZ’DAN ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş. Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli, Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi üyesi Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı, Kaymakam Hakan Kılınçkaya’yı makamında ziyaret ettiler.
Kaymakam Hakan Kılınçkaya, AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş. Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli, Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi üyesi Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı bir süre sohbet ettikten sonra, AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş. Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli, İlçemizdeki doğal gaz süreci ile ilgili bilgi verdi.
Kaymakam Hakan Kılınçkaya nazik ziyaretlerinden dolayı, AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş. Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli, Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi üyesi Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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