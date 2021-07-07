Saros’da doğalgaz limanı inşaatına karşı 10 Temmuz’da Keşan’da düzenlenecek miting organizasyonu için Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ı makamında ziyaret ettiler.
Saros Gönüllüleri temsilcileri Mürşide Çoban, Ali Kaya ve Tuğba Diner’den oluşan heyet, organizasyon hakkında bilgi sundular.Haber: Hilal GEZER
SAROS GÖNÜLLÜLERİ’NDEN ÖZACAR’A ZİYARET
Saros’da doğalgaz limanı inşaatına karşı 10 Temmuz’da Keşan’da düzenlenecek miting organizasyonu için Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ı makamında ziyaret ettiler.