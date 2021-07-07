GÜNCEL HABERLER 

Şehir Magandaları Yine İş Başında

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi yenileme ve düzenleme çalışmalarınla ilçemizi güzelleştirirken, tespit edilen iki olayın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Fener altı sahilinde aydınlatma direğine zarar verilirken, çamlık piknik sahasında bir piknik masasının eksildiği (!) görüldü. Gelibolu Belediyesi Kamu malına zarar vermenin ciddi bir suç olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Soğuk hava tezgah açtırtmadı

buyukzafer 0

Anaokulları yüz yüze eğitime geçiyor

buyukzafer 0

Kadınlar Liginin Şampiyonu Melike’den Özacar’a Ziyaret

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.