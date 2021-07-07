Şehir Magandaları Yine İş Başında

Gelibolu Belediyesi yenileme ve düzenleme çalışmalarınla ilçemizi güzelleştirirken, tespit edilen iki olayın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Fener altı sahilinde aydınlatma direğine zarar verilirken, çamlık piknik sahasında bir piknik masasının eksildiği (!) görüldü. Gelibolu Belediyesi Kamu malına zarar vermenin ciddi bir suç olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Haber: Caner AKŞİT