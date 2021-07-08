SODAM YILSONU SERGİ AÇILIŞI YAPILDI

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan Sosyal Dayanışma Merkezi Projesi bünyesinde düzenlenen, kadınlarımıza yönelik kursların yıl sonu sergisinin açılışı Kaymakam Hakan Kılınçkaya, eşi Şenay Kılınçkaya, Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar ve protokol tarafından yapıldı.

Sergi açılışına katılan protokol tarafından sergi gezildi. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kursiyer kadınları bir araya gelerek el emeği göz nuru ile ürettikleri, ürünlerin sergilenmesinden dolayı kursiyer, öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. Haber: Caner AKŞİT