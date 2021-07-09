Gelibolu Kızılay Şubesi Kurban Standını Açtı

Sütlüce Köyümüzde 1924 yılındaki Yunanistan Rumlarıyla değişimle Türk Köyü olarak kurulmuştur.1924 yılına kadar Rumlar oturmktyken köy meyvacılık ve bağcılık yapıyordu.Köyde çok miktarda koyun ve sığır , süt sığırcılığı da yapıldığı için, Rumlar bu köye süt anlamına gelen Gala diyorlardı.Değişim sonrası gelen Türkler , köyün adını Galata olarak kullnmaya başladılar.Daha sonra isimleri Rımcadan gelme olan köyler gibi, bu köyünde ismi türkçeleştirilerek Sütlüce oldu.

Rumlar zamanından köyde bulunan kilise yıkılmıştır.Kilisenin 65 kilo gelen çanı halen köy odasında saklanmaktadır.Rumlar zamanından kalma bir çeşme de halen hizmet vermektedir.

1935 yılında 10 hane göçmende Romanya ve Bulgaristan ‘dan bu köye yerleştirilmiştir.Köyde beş sınıflı ilkokuluna gitmektedirler.

Bu köyümüzün halkıda Bayrköy gibi çok çalışkan olup, yetiştirdikleri sebze ve meyvalarla ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadırlar.

Köyün arazisinin bulunduğu alanda büyük çapta sulu tarım yapılmaktadır.

Burada da sulama büyük ölçüde artezyen kuyulardan sağlanmaktadır.

Bu köyümüzde, son yıllarda seracılık hızla gelişmiştir.

Köy halkının ekonomik durumu iyidir ve bir çoğunun ilçe ile ekonomik bağlantısı bulunmaktadır.Sebze ve meyvacılığın yanı sıra köyde buğday ve ayçiceği üretimi yapılmaktadır.

Aynı zamanda eşsiz manzarasıyla Çanakkale Boğazının Köprüsü de bu köyümüzden izlenilmekte ve köprünün bir ayağı bu köyümüzde bulunmakta.

Çanakkale Boğazı’nın 6 dakikada geçilmesini sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 18 Mart 2022’de tamamlanarak, hizmete açılacak.