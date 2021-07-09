Balıkesir’de “Yazılı Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi” Eğitimi

Basın İlan Kurumu, basının yapısal ve dijital dönüşüm süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği program çerçevesinde, Balıkesir’de resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan gazetelerin reklam departmanlarında çalışan personelin reklamcılık noktasında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi, basın işletmelerinin donanımlı hale getirilmesi ve gelir artışının sağlanması amacıyla “Yazılı Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi” eğitimi düzenledi.

Programa BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve basın mensupları katıldı.

İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel tarafından verilen eğitimde; reklam sektöründe yer almak isteyen ve bu alanda mesleki hedefleri olan yerel gazetecilere, ihtiyaç duyacakları temel donanımı kazandıracak bilgiler, sıklıkla karşılaşacakları kavramlar, reklamcılık tarihi konu başlıkları anlatıldı.

BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren sertifika töreninde yaptığı konuşmada “Yerel medyanın yapısal ve dijital dönüşümüne büyük önem veren, basınımızın gelişmesi için maddi desteklerin yanı sıra bu tür eğitim ve gazeteci buluşmalarıyla bir vizyon ortaya koyan Genel Müdürümüz Sayın Rıdvan Duran’a teşekkür ediyoruz. Eğitimlerimizi projelendiren İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz, bu eğitimlere devam edecek. Bugünkü eğitimi gerçekleştirmekte bize ev sahipliği yapan proje ortağımız Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a da BİK ve Balıkesir medyası adına şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Sertifika töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Basın İlan Kurumu’na sektöre verdiği destek ve eğitimler için teşekkür ederek Balıkesir’de medyanın gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Basın İlan Kurumu bir süredir yerel basında haber yazma ve değerlendirme, okur sayısını, gazete işletmelerinin gelirlerini, illerdeki nitelikli personel sayısını artırmaya yönelik paydaş kurumlarla yüz yüze ve online eğitimler düzenliyor.

“Yazılı Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi” eğitimine katılan Balıkesirli gazetecilere, düzenlenen tören ile sertifikaları takdim edildi.