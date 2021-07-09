Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım- Koruköy Köyü

1938 yılında Romanya ve Bulgaristan ‘dan Gelibolu’ya göç eden Türklerdir.1938 yılında Eceabattaki Rumlarla değiştirildiklerinden Eceabat ve Kilitbahir ‘e yerleştirilmişlerdir.

Bir yıl sonrada, 1938 yılında 80 hane olarak bugünkü bulundukları yere yerleştirilmişlerdir.Trakya Ordu Müfettişi Kazım Dirik Paşa’nın Trakya’ya yerleşen göçmenlere gösterdiği iyilik ve davranışlardan sonraki yıllarda (1945) köyün çevresinde bulunan KORU BEYLERİ çiftliklerinin sahiplerinin açtığı dava sonucu köyün adı KORUKÖY olarak değiştirilir.

600 dekar arazide 40 traktörle yapılan tahıl ve ayçiceği ekiminin yanı sıra, bazı ailelerde süt inekçiliği yapmaktadırlar.4-5 aile balıkçılık , 3 ailede arıcılık yapmaktadır.

Köyde son yıllarda meyvecilik tesisine geçilmiş ve yeni yeni fidan dikimleriyle meyve bahçeleri kurulmaya başlanmıştır.

Okur yazar durumu yüzde 95 ‘tir.Köyde fakülte ve yüksek okul bitiren bir çok ailenin çocuğu vardır.Eğitim Bolayır’da sürdürülmektedir.Köy, Gelibolu ‘ya 20 km asfalt yolla bağlıdır.Köyün batısında ve kuzey batısında bulunan yazlıklar, köy ekonomisine de büyük katkılar sağlanmaktadır.Halkı misafirperver ve cana yakın insanlardır.