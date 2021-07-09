Öğrenciler Telafi Eğitiminde

İlçemiz 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda Telafide Ben de Varım Zeka Oyunları Kursu tamamlandı.

Daha pek çok okullarda “Telafide Bende Varım” etkinlikleri devam ediyor.

İlçemize bağlı Evreşe Orgeneral Nurettin Ersin İlkokulu’nda da dün etkinlikler devam etti.

Millî Eğitim Bakanlığının okullarda başlatılan “Telafide Ben de Varım” programı, 31 Ağustos’a kadar sürecek. Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitim faaliyetleri; “fiziksel”, “sosyal duygusal”, “akademik gelişim” ve “özel eğitim alanı” olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak. Program kapsamında; bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr” adresinden erişilebilecek.akanlığımızca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan “Telafide Ben de Varım” programı

31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Bakanlık tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos 2020’de başlatılan uzaktan eğitim, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü.

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilerin karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan erişime açılmıştı.

Bakanlık 21 Haziran’dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenledi.

Bu süreçte, uzaktan eğitimde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim öğretim faaliyetleri yapıldı.

Okul öncesi eğitimden yararlanamayanlara da yaz okulu

Eylül’de ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini arttırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açıldı..

2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek.

2. sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatıldı

Program kapsamında, 1’den 2’ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatıldı, bu taramaların sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulamasıyla desteklenecek.

Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylülde ücretsiz dağıtılacak.

Liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırlayan Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını hedefliyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN