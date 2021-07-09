Çokal Barajı Gökbüet Su Birliği Plan Ve Bütçe Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Çokal Barajı Gökbüet Su Birliği Plan ve Bütçe Komisyon Toplantısı, 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Malkara Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Malkara Belediye Başkan Vekili Mustafa Özer, #Kavakköy Belediye Başkanı NecatiKopça, Malkara Belediyesi Meclis Üyesi Volkan Soğancılar, #Gelibolu Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çoban ve #ÇokalBarajı Gökbüet Su Birliği İdari ve Mali İşler Müdürü Hüseyin Erdem Ersöz yer aldı.

Çokal Barajı Gökbüet Su Birliği Plan ve Bütçe Komisyon Toplantısında gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanıp, Malkara Belediye Başkan Vekili Mustafa Özer’e Kavakköy Belediyesi’nin plaketi takdim edildi.

Malkara Belediye Başkan Vekili Mustafa Özer takdim edilen plaketten dolayı Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça ve beraberindekilere teşekkür ederek, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.Haber: Ali GEZER