Covid-19 Aşı Çadırı Kuruldu

İlçemiz Atatürk Caddesi Vakıflar Bankası önüne dün Covid-19 Aşı Uygulama Noktası Kuruldu. Vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek ve kolayca aşı olmalarını sağlamak amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 Aşı Uygulama Noktası Oluşturuldu.

1 Temmuz’dan itibaren kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında bütün kısıtlamaların kaldırılması sonrasında ilçemiz Atatürk Caddesi’nde Vakıflar Bankası önüne vatandaşların önceden randevu almadan aşı olabilmeleri için aşı çadırı kuruldu. Bu durumda sistemde aşı hakkı olan tüm vatandaşlar randevu almadan aşılarını olabilecekler.

Yapılan açıklamada, sistemde aşı hakkı olan vatandaşların saat 16.00 ile 00.00 arasında Atatürk Caddesi Vakıflar Bankası önüne kurulan aşı çadırında aşılarını olabilecekleri belirtildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN