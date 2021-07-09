Feribot Çilesi Bitmiyor

İlçemizde , dün akşam saatlerinden itibaren başlayan feribot yoğunluğu devam etti. Otomobilleriyle Marmara ve Trakya Bölgesi’nden Ege ile Akdeniz’e Bölgesi’ne gitmek isteyen tatilcilerinde etkisiyle , tır sürücleri ve tatilciler ilçemizde , Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İlçemizden , Lapseki’ye feribotla taşımacılık yapan GESTAŞ A.Ş. feribotuyla Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçmek isteyen vatandaşlar, yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. İlçemizdeki feribot kuyruğu, Gelibolu çıkışına kadar uzadı. Bunaltıcı sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar, çareyi araçlarından çıkarak gölge alanlarda beklemekte buldu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN