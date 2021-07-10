Evreşe Belediyesi’nde İşçiye Rekor Zam

Evreşe Belediyesi Kadrolu İşçiler ve Evreşe Personel Şirketi İşçileri ile Hizmet – İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutabakata varılarak düzenlenen törenle imzalandı.

Düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi programında sözleşme Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak ve Hak -İş Konfederasyonu ve Hizmet -İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz tarafından hayırlı olması temennisiyle imzalandı.

İlk konuşmayı Hak -İş Konfederasyonu ve Hizmet -İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz yaptı. Yılmaz konuşmasında;” Bugün burada Evreşe de bulunuşumuz işçi arkadaşlarımızın yakın geleceklerinde daha iyi bir yaşamın adımlarını atmak içindir.Biz Hizmet -İş Sendikası olarak önce insan önce emek diyoruz.İnsan ve emeği önceliyoruz.Bu Toplu İş Sözleşmesi ile Belediye Başkanımız Dr.Ali Kamil Soyuak işçilerine karşı gösterdiği yakınlık ve sevgiyi çok az yerde gördüm.Özellikle bu gün burada emek ve alın terimize sahip çıkarak bizlere bu sevinci yaşatan benim işçimin yüzü gülerse Evreşe Halkının yüzü güler.Benim işçim mutlu ve huzurlu olursa Evreşe mutlu ve huzurlu olur .”diyen Belediye Başkanımız Dr. Ali Kamil Soyuak ‘a şahsım, yönetimim ,sendikam ve sizlerin adına teşekkür ediyorum.

Yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte Evreşe Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerimizin günlük yevmiyelerine ve sosyal haklarına ortalama yüzde 10 zam yapılmış olup Evreşe Belediyesi Personel Limited Şti. çalışan işçilerimizin de günlük yevmiyelerine yüzde 20 Sosyal Haklara yüzde 20 oranında zam yapıldı.Şirket bünyesinde çalışan işçilerimizin ücreti net 4850 TL olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Evreşe Belediye çalışanlarına hitaben “çok kıymetli ailem” diyerek sözlerine başlayan Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak yaptığı açıklamada “Biz Evreşe Halkımızın bize emanet ettiği Evreşe Belediyesi olarak hep birlikte halkımıza en iyi hizmeti nasıl veririz bunun peşindeyiz.Evreşemizin güzelleşmesi için canla başla çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun.Ben bugüne kadar Evreşemizde ki hizmetlere veriş olduğunuz katkılardan emeklerinizden ve çalışmalarınızdan dolayı çalışanlarınızın da emekleri karşılığında alacağı ücretler konusunda Sendikamız ile masaya oturduk.Hakkımız olan ne varsa hepsini sözleşmeye dahil ettik.Siz varsanız biz varız, siz varsanız Evreşe Belediyesi var anlayışıyla bu sözleşmeyi imzalıyoruz.Hepinize hayırlı uğurlu olsun dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN