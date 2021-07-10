Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım Koruköy Köyü

1934- 1935 yıllarında Bulgaristan’dan gelen Türkler tarafından kurulmuştur.

1938 II.Dünya Savaşı başlangıcında Tümen Karargahı, savaştan sonraki yıllarda da Alay Karargahı bulunan Demirtepe ‘de, kuru tarım yapmaktadır.

15 bin dekar arazide 40 traktörle ayçiceği ve buğday ekiminin yapıldığı köyde, bir cami, 2 kahve vardır.1996 yılına kadar köyde süren eğitim, bu yıldan sonra Bolayır’a taşımalı olarak sürülmektedir.

Köyde okur yazar oranı yüzde 95 ‘tir.Köyden yüksek tahsil yapan bir çok genç vardır.Süt inekçiliği yapan aileler de bulunmaktadır.Günlük 500 kiloyu aşan süt üretilmektedir.2005 yılında çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatifi kurulmuştur.Demirtepe 3Km asfalt yolla Bolayır’a ve Keşan -Gelibolu asfaltına bağlıdır.

Halkı misafirperver olup, samimi insanlardır.Deniz sahillerinde yeni yapılaşmalar başlamıştır.