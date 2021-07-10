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Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor.Gelibolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Park Bahçeler Müdürlüğümüzce;
Kurbanlığını seçmeye gelecek ve kesim işlemi yaptıracak vatandaşlarımız için Kaynarca mevkiindeki mezbahamızla Kavaklıtepe yolu üzerindeki satış ve küçükbaş kesim merkezinin çevre temizliği yapılıyor.” İfadelerine yer verildi. Haber: Ali GEZER

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