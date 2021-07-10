İlçemizde Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor.Gelibolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Park Bahçeler Müdürlüğümüzce;

Kurbanlığını seçmeye gelecek ve kesim işlemi yaptıracak vatandaşlarımız için Kaynarca mevkiindeki mezbahamızla Kavaklıtepe yolu üzerindeki satış ve küçükbaş kesim merkezinin çevre temizliği yapılıyor.” İfadelerine yer verildi. Haber: Ali GEZER