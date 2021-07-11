SEZER AİLESİ’NİN MUTLU GÜNÜ

Hafta sonu Burcu& Kenan Sezer çiftinin biricik oğulları Yunus Emre Sezer ‘in erkekliğe ilk adımı attığı sünnet düğününde Sezer Ailesi sevdikleriyle bir aradaydı. Düğünde sünnet annesinin ve babasınn oynadığı Zeybek Havası da izleyenleri kendilerine hayran bıraktırdı.Bando Takımı Gencer ve Taner- Yarım Dünya ekibi ise davetlilere müzik ziyafeti verdi.

İlçemizde uzun yıllar esnaflık yapan Sezerler’in bu mutlu gününde sevilen dostlarıyla birlikte organize edilen düğün 7’den 70’e herkesin eğlenebileceği tarzdaydı.

Sezer Ailesi’nin mutlu gününe Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Eski Belediye Başkanı M.Cihat Bingöl ,Gelibolu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Burak Demirca ve çok sayıda esnaf aileleri katıldı.

Bizlerde Gazetemiz olarak Sezer Ailesi’ni tebrik ediyoruz. Haber: Seda LİMAN ZENGİN