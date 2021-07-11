Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım- Güneyli Köyü

1935 yılında Bulgaristan’dan gelen köylüler, ilk yıllarda yarımadada bulunan çiftliklere yerleştirilmişlerdir.1937 – 1938 yıllarında yarımada da bulunan çiftliklere yerleştirilmişlerdir.1937 -1938 yıllrında köyün bulunduğu yere hükümet tarafından evler yapılarak, bugünkü bulundukları yere yerleşmişlerdir.

Bulgaristan’ın İsliven, Erena, Tutuklu bölgelerinden gelen köye , 1951 yılında da 40 hane yerleştirilmiştir.

Saros Körfezi’ne 900 metre mesafedeki köyde, 3 biçer döver 80 traktör ile 8 bin dekar arazide tahıl ve ayçiceği ekimi yapılmaktadır.

1968 yılında başlayan balıkçılık, gelişerek çoğalmıştır.Bugün 10 aile balıkçılık yapmaktadır. Son yıllarda meyvecilik tesis edilmiştir.Köyde bulunan Sağlık Ocağı , kadrosuzluk yüzünden kapatıldı. Köyde 8 sınıflı İlköğretimokulu bulunmakta olup, Yeniköy ve Ocaklı köylerinin çocukları da burada okumaktadır.Köyde okur yazar oranı yüzde 95 dir.Köyden bir çok kişi yüksekokul ve fakülte bitirmiştir.

GÜNEYLİ KÖY SAHİLİ

Köyün kuzey batısında bulunan ve köye uzaklığı 900 metre olan koyu, limanı, doğa yapısı ile çok kısa sürede gelişerek bugün Gelibolu’nun en büyük tatil beldesi olmuştur.

1974 yılında bu kitapların yazarı tarafından keşfedilen koyda, ilk temeller 1977 yılımda yazar Recep Yüzüak, bu koy için çok büyük bir uğraş vermiştir.Önce bu koyun imar planına alınmasını sağlamış , (o zamanki yıllarda il genel meclisinden çıkardı) daha sonra çok batak olan köye iniş yolunu 700 kamyon taş ve stablize taşıyarak cebinden yaptırmıştır.

Bölgede ilk kez kadastro mühendislerine imarlı – ifrazlı parsellettirilen bu yere; o yıllarda yalnız Çanakkale’de bulunan kadastrocular getirilirek yaptırılmıştır.

Başka köylerdeki diğer yerler hep inşaat mühendislerince cetvelle çizilirdi.1975 yılından itibaren satışa çıkarttığı bu yerleri önce Hürriyet – Milliyet gazetesi çalışanları ile Philips fabrikası, THY – Yeşilyurt -Yeşilköy- Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlilileri ile Pendiklilere Karabüklü demir tüccarlarına satan Yüzüak, 1977 yılında da ilk temeli atarak buraya 7 adet ev, bir büfe ve 150 kişilik bir restaurant yaptı.

1980 yılına kadar , Orkideye çıkan yolun solundaki Orfos’un bulunduğu sahil ile Orkide arası 212 parselle ortadaki 153, daha sonra sağ kıyıya doğru 50,80 ve ana asfalta kadar uzanan 854 parselleri de pazarlayarak ilk etapta 1500 kişiyi burada arsa sahibi yaptı.

İnşaatlar 1980 -24 Ocak ekonomik krizi ,ile durunca zor günler yaşadı.Herkes arsaya yatırımı bıraktı.Paralarını, hatta oturdukları evlerini bile satarak,banka faizlerine ve bankerlere yatırmaya başladılar.

1984 yılına kadar bazı arsa sahiplerine de yaptığı inşaatlarda sahili geliştirmeye çalıştıya da 6-7 yıllık bir duraklama dönemi yaşandı.

1985’den sonra açılan inşaat sektörü, hızlı enflasyonlarla tekrar hızlanmıştı.Yeniden başlattığı inşaatlarıyla koyu yeniden canlandırmaya başladı.Kurduğu 50 kişilik möbleli pansiyonlara haftalık turlar getirerek Saros’u tanıttı ve buralardan yer alanları çoğaltarak inşaatlarını sürdürdü.

Bu arada Orkide dahil, bir çok kooperatife yer temin eden Yüzüak, Trakylıları da bu koya taşıyandır.

Kırklareli , Uzunköprü, Babaeski’den bir çok kişiye arsa ve ev veren Yüzüak, 1990 yılında koyun belediye tarafından mücavir alan yapılarak, yapılaşmasının bozulmasını ve daha önemlisi koya yapılan balıkçı mendireğini engelleyemediği için yapılan yanlışlıkla kğserek ayrıldı.

O ayrılırken koyda yapılaşma da 500 binayı geçmiş ve burası ilk başladığında Gelibolu’lu tüccar Behçet Eceli ve köy ağası Ömer Çetin amcanın alay ettikleri gibi “Kasaba” olmuştu.

“1975’te burayı aldığında o zaman Gelibolu’nun en büyük tüccarı olan merhum Beçet Eceli Bey ile aralarında şu konuşma geçmiştir.

-Ula Recep, sen Güneyli’den 2,5 milyona yer mi aldın?

-Evet abi.

-Salak mısın sen, orası ne buğday, ne arpa, yulaf bile yapmaz bee!

-Ben oraya yulaf ekmeyeceğim.Ben oraya bina yapacağım.

-Ben de seni akıllı sanırdım. O binaları çobanlar yıkar bee. Vazgeçte paran varsa gel, yahudi evi al, demişti.

1977 ‘de de ilk 6 adet temel attığında da, köyün ağası merhum Ömer Çetin Amca şöyle demişti.

-Sen o aldığın tarlaya bina mı yapıyon?

– Evet , başladık.

– Baka, baka.. Sende hiç mi akıl yok be çocum? Ek oraya bi apa…!

-Ömer ağabey ben orayı kasaba yapacağım.

-Sen desene çobanlara Kulübe yapıyon.Çok aptalsın, demişti.

Rahmetli bugünkü halini göremedi ama; yolunu, elektiriğini,

restaurantını, gazinosunu yaptıktan sonra 70-80 binaya kadar ömrü vefa etti ve ölene kadar;

“Olacak be çocuk…!” dedi durdu.