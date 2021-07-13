Piknik Alanları Doldu Taştı

İlçemizde sıcaktan bunalan vatandaşlar, Çamlık Piknik Alanı başta olmak üzere piknik alanları ve parklara koştu.

İlçemizde son günlerde yaşanan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar piknik alanları ve parklara akın etti.

Çamlık Piknik alanı başta olmak üzere piknik alanlarına koşan vatandaşlar ağaç gölgelerinde, deniz kenarlarında hem serinlediler hem eğlendiler. Çocuklar ise oyun parklarında oynayıp vakit geçirdiler.

Vatandaşlar , son bir haftadır havaların çok sıcak geçtiğini belirterek, “Bu yıl fazla bir sıcak olmadı fakat, son bir haftadır da aşırı sıcak var. Bizde hem sıcaklardan korunmak hem de güzel bir vakit geçirmek için Çamlık Piknik Alanına geldik. Burada piknik yapıyoruz, eğleniyoruz. Çok sayıda vatandaş da bizim gibi düşünmüş parkta yer bulmakta zorlandık” diye konuştular. Haber: Seda LİMAN ZENGİN