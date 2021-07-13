Saros Ziyaretçilerini Bekliyor

İstanbul’a da 2 saatlik uzaklıkta bulunan Saros Körfezi, el değmemiş doğası ve deniziyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Kendini kendini temizle özelliği ile bilinen körfezde müsilajın da görülmemesi cazibesini artırıyor. İstanbul’a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, yurt içi ve dışından tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye ,Gökçetepe,Bolayır ve Güneyli sahilleri gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde alternatifler sunan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm bölgeleri arasında bulunuyor.

Körfez, salgınla mücadele kapsamında geçen yıl sahillerde uygulanmaya başlanan “sertifikalı kiralık ev” modeliyle de ilgi görüyor.

Çadır ve kamp alanlarının da olduğu, bunun dışında turizm bölgeleri oluşturulan Bolayır ve Güneyli sahilleri Keşfedilmeyi bekleyen Saros cazibe merkezi olmaya adım adım ilerliyor. Bu bağlamda düzensiz turizmin önüne geçiliyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN