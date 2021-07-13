Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım Kocaçeşme Köyü

Saros Körfezi’nin bitiminde deniz kıyısında, yeşillikler içerisineki köyümüzde yaşayanlar 1877 Osmanlı- Rus harbinden sonra bu köye yerleşmişlerdir.

Köyün bulunduğu yerdeki çeşme taşları ve mezar taşlarından burada daha önceleri başkalarının yaşadığı anlaşılmaktadır.300-350 yıl kadar önceleri burada çerkezlerin yaşadığı ve daha sonra göç ederek buradan ayrıldıkları da Osmanlı kaynaklarında bulunmaktadır.Bugün köyde yaşayanlar, 120 yıl önce Bulgaristan’ın Dobruca – Lofça kentinden geldiler. İlk gelenler 60 hane civarındaydılar.

Köyde 1947 yılından 1996 yılına kadar ilkokul eğitim -öğretime devam etti, daha sonra taşımalı sistemle, öğrenciler Evreşe’ye gönderildiler.Köyde 35-40 hane balıkçılıkla yaşamını sürdürmektedir.Onların da en büyük derdi, tüm Gelibolu balıkçıları gibi bir balıkçı barınaklarının bulunmaması ve her gün diken üstünde, çıkacak bir rüzgarı beklemeleridir.3500 dekar arazi üzerinde çicek ve buğday tarımı yapan Kocaçeşmeliler, canayakın insanlar olup, misafirperverdirler.120 yıl önce geldiklerinde kendilerine hane başına 30 dekar yer verilmiş, fakat daha sonra bu yerler vakıf yeri olarak tapu kayıtlarına geçtiğinden, köylüler kendi mallarının sahibi olamamışlar ve yıllarca mahkeme kapılarında ömür tüketmişlerdir.Sakin , yeşillikler içerisindeki bu köyümüz piknikçilerin tercih ettiği bir köydür.