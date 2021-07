“Gelibolu Temizlikte Sınıfta Kaldı”

Sadece Çanakkale’de değil, Trakya’nın da bölgenin de en kötü temizlenen kentlerinden biri Gelibolu’dur. Son iki yılda üç kez temizlik amiri değişmesine rağmen, değişen birşey yok.!

Demekki üç amir değişmesine rağmen hiçbirşey değişmiyorsa, bu işi masaya yatırmak ve büyük bir operasyon yapmak gerekiyor.

Gelibolu’nun neden ciddi ve devamlılık arz eden biçimde temizlenmediğini hiç masaya yatırdınız mı..?

Nasıl bir temizlikle, bir programlamayla bu işi çözeriz diye düşündünüz mü?

* Öneriler aldınız mı. ?

* Marketlerin çevreleri ile ilgili çalışmalarınız var mı?

Marketlerin çıkış kapılarına 12 yıldır bir çöp kutusu koydurabildiniz mi.?

Çıkışlarda vatandaşların fişlerini, çocuklarına açtıkları çikolatalarını, dondurma kağıtlarını atacakları kutular koydurabildiniz mi?

Çiçekliklerinizi, yollara ektiğiniz ağaçların diplerini kaldırımlarda çıkan otları temizletebiliyor musunuz?

Çöp konteynerlarını uygun biçimde sık sık ilaçlatabiliyor musunuz?

10 gün yoktum.Hergün internetten okudum gazeteyi.Tam “ohhh.!”çektim , nihayet çöp toplamalarda sinekler azalmıştır heralde dedim.

Pazar Gelibolu’ya gelmiştim saat 07:30’da çöp atmaya gittim, sanki arılar oğul vermiş gbi sineklerin hucumuna uğradım…

Açtım telefonu bizim acar muhabire; iki gündür haber yapıyordun.Konteynerlar ilaçlanıyor diyorsun.Evin önündeki konteynerlarda sinek hücumuna uğradım.Nasıl ilaçlama bu dedim.

Sustu.! Abi, belediye resim atıyor, haber yapıyor gönderiyor” dedi.!

Öyle haber olmaz, sen gidip çöp attın mı ya da gezip baktın mı..!

Belediye misafir ağırlamada birinci, ağırlama giderlerinde birinci, gezi seyahat komşu belediyeleri ziyarette mükemmel.!

“İtibarda tasarruf olmaz ama …!”

Temizlikte maalesef sınıfta kaldığınızın resmidir hergün araçlar alıyorsunuz ama Aleaddin’in, Yazıcızade’nin dar sokaklarına girecek iki değil bir adet süpürge makinası yok.

Yazıcızade’nin, Aleaddin’in sokaklarında otları temizleyecek, planlama yok. İnşaat pisliklerine aldırış eden yok..Ceza kesen yok.

Mütaahhitlerin işleri biter aylarca bina çevrelerindeki pislikler durur rüzgarlarla bir sağa bir sola yayılırlar, bakan yok.

Ceza kesmeyen belediye olur mu?Feneraltında yapılan güzellikler her gece biri ikisi kırılır, dökülür denize atlırlar.Bunları takip eden kameralar yok, bekçiler yok.

Esnaflarla toplanılır, konuşulur, konuşulur, konuşulur ama hiçbir esnafın kapısı önünde kibar küçük kapaklı bir çöp kutusu yok.

12 yılda, bu kentte 30 yıldır yapılandan çok iş yapılsa da , iflas etmiş alt yapısı 100 yıllık yapılsa da siz işinizi plansız, programsız bilimselleştirmeden yaparsanız hiçbir şey de başarılı bir hükümlülük sağlayamazsınız.

Kendinzin aklına gelenle değil çevrenizdeki kentlerde yapılanları örnek alarak yaparsanız başarılı olursunuz.

Sayın Başkan tek başına yapılacak iş değil bu işler, iki yıldır bir başkan yardımcısı atayamıyorsunuz.

Belediyenin içinde tam 10 kişi başkan yardımcılığı için “kaydırak” oynuyor.

Belediye meclis üyelerine hiç güvenmiyorsunuz.İçerisi kaynayan bir kazan.

Bir Ahmet’i bir Mehmet’i bir Ali’yi bir Veli’yi.

İdare et, et kızım diyen şair gibi belediyeyi idare edemezsiniz.

Hele, hele bu kadar çok adamı hiç edemezsiniz.

Bir çok belediyede bir meclis üyesi gerekirse iki meclis üyesi bu işlere görevlendirilir.

Paşalar gibi de yaparlar.Biz ne yapıyoruz..?

M.N. istiyor, M.K.istiyor, E.R.istiyor, G.T. istiyor, istiyor oğlu istiyorlar…

Siz ne yapıyorsunuz? Tam bir karasızlık örneği vererek her işi siz götürmeye çalışıyorsunuz…

Peki var mı gücünüz?

Vallahi yok billahi yok…

Hadi başkan, kendine acımıyorsun bari memlekete acı be kardeşim.

2009’da ve 2011’de iki kez yazığım yazılarda size şunu söylemiştim;

“Sizin sorulara değil, cevaplara ihtiyacınız olmalı..!

Maalesef, 12 yıldır sorunların içinden çıkamadınız.Çıkmakta istemiyorsunuz neden acaba..?

Çünkü size göre sizden başka mükemmel insan yok…

Ver emrini, al cevabını..Alamıyorsan yap gereğini. Bu yetkiyi sana millet verdi.Milletin yetkisini yeterki kullan.

Herkes siyasetten gelirse,çok değil bir iki ay sonra geldiği işini de beğenmez ve senden masa başı iş ister ardından bilgisayarlı telefonlu masa ister.

Yönetmek için işçi gibi çalışmak ve sonucunda da yorulmaktan şikayet etmek yerine bir kere de;

“Yönetmeyi ve cevaplara muhatap olmayı denesen ya!” belki daha az yorulursunuz.

Çöp kamyonları nasıl çöp topluyorlar hiçbir kez olsun uzaktan takip ettiniz mi?Hızla gelirler bir iki konteyner ne varsa takıp boşaltırlar ve geldikleri hızla ilerdekilerine koşarlar ve aynı işlemi yapıp bir diğerkine hızla geçerler.

Sayın Başkan Bey;

Peki o konteynerların içleri boşken bile çöplerini inadına yere döken, onlarca poşeti içinde yemek artıklarını kedi köpekler yesin diye yanlarına atanlar, hainlik için çöplerini içine konmaması gereken atıklarla doldurup, atan hainlerin çevreye bıraktıklarını kim toplayacak..?

Tabiki hiç kimse o çöp kamyonunun arkasındaki iki kahraman kişinin zamanla yarışacak yaptığı işin ardından bu konteynerlarıın çevresini kim süpürüp toplayacak.? Hiç kimse.

Bazı caddelerde mesai yapan süpürgeli bazı hainleri kim denetleyecek? Sistem yok, sistem.Takipse hiç yok.

Tavsiyeli işçilerle bu iş bu kadar olur.

Kusura bakmayın, ben son 5 yıldır.Biraz fazla geziyorum.

Bu süre içinde 5 coğrafi bölgede toplamda belki 5-6 il hariç tüm illeri gezme şansım oldu.Pandemi dönemini böyle değerlendirdim.Aslında iyi de oldu.

Son 10 gündür de Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Sivas, Kahramanmaraş, Hatay, Konya’ya yaptığım Kültür Gezisi sonunda Allah şahidimdir.Gelibolu gibi sokakları yıkıklıklarla çöp konteynerları açık, sokaklarında kağıtları çöpleri uçuşan ne bir kasaba nede bir il görmedim.

Konteynerları artık her yerde çevreleri özel kapatılmış ve sunni çimlerlebu alanlar örtülmüş tertemiz alanlar yarartılmış.

Her yerde bol bol açık kapalı otoparklar yaratılmış, sokaklar geceleri temizleniyor, yıkanıyor.

Her ilde ve il dışarlara açılıyor ve 20 -30 metrelik yeni yollarla 21. yy’ın şehirleri kuruluyor.Otoparklar planlanıyor. 30 yılda İç Anadolu da müthiş bir modern şehirleşme başlatılmış.

Biz Gelibolu’da 60-70 metre karelik tek ve iki katlı evleri yıkarak aynı sokaklara 6-7 kat bina yapabilmenin saçmalıklarını yaşıyoruz.

Her şehirde kentsel dönüşüm başlamış durumda son gördüğüm 25 – 30 ilçenin hepsinde şehirler yeni planlamalarla genişletilirken, yeni yeni otoparklar açılırken yeni yeni yeşil parklar kurulurken, biz hala Gelibolu’nun daracık sokaklarında eski iki katlı evleri yıkıp 5-6 katlı apartmanlar yapmaya çalışıyoruz ama Allah’ın bir kulu da bu şehri dışarıya doğru büyütmenin ve modern yeni mahalleler kurmanın hayalini bile kurmuyorlar.

Her şehirde kentsel dönüşüm başlamış durumdayken peki bizde neden başlatılmaz.

Haber: Recep YÜZÜAK