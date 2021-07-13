Gelibolu’nun 37. Yılı.!

Gelibolu’nun 35 yılını yazalım dedimdi, birde baktım çıkarmayı da yanlış yapmışım.

Ben bu yazı dizimde Merhum Turhan Mildon’la başlayan Özacar’la süren süreci yazmayı istedim.

12 Eylül 1980 ihtilal sabahında da, sonrası geçen 3 yıldan da, öncesi 10 yıldanda o kadar çok bahsettikki artık onlara dönmeyeceğiz. O yılların anılarını inşallah “Gelibolu 100 Yıl” kitabında okuyacağız.

Ben Gelibolu’ya, 37 yılda şehircilik adına neler yapıldığını, hangi belediye başkanımız döneminde neler kazanıldığını, nelerin heba edildiğini, nelerin yapılmadığını, yapılamadığını, belediye başkanlarının olumlu, olumsuz icraatlarını yazmak istiyorum.

1983 yılında tek başına iktidar olan ANAP ‘ın kuruluşundan itibaren 1984’te iktidarın adamı merhum Mildon’un neler yapabilecekken, neleri yapamadığını, nelerle oyalandığını, kimlerle çalıştığını yazmalıyım.

Onun hayalleri neydi, ne kadarını yaptığını, neleri neden yapamadığını yazmalıyım ki bugünleri daha iyi yorumlayalım.

1989’da Merhum Rahmi Bey’i ve onun etrafını saran ahtapotların maceralarını, yapılan ve yapılmayanları nedenleriyle anlatmalıyım.

Gelibolu’nun 1994’te tekrar merhum Turan’la başlayıp yarım kalanları, 3 yıl boyunca meclis tarafından seçilen Ekrem Bey’in yapabildiklerini (meclise rağmen) yazmalıyım.

Ankara’dan 1999’da Cihat Bingöl ‘ün geliş hikayesini, çevresine yerleştirilen güdümlü meclis üyelerini, onların serüvenlerini.

Cihat Bingöl’ün yaptığı,yapamadığı 10 yılın vaatlerini ve Cihat’ın çevresindeki “Kullanırız onu” diyenlerin akıbetlerini, nasıl bir kararla gece yarısı operasyonları yazmalıyım.

1999-2004 seçimlerindeki pazarlıkları, anlaşmazlıkları, kavgaları ve rantları paylaşımlarını, şehrin neleri kaybettiğini.

2009- 2014 seçimlerinde Özacar’ın gelişinin hikayesi, uzun ve ince bir yolda 2009 a gelişi ve sonrası.

Kısacası bu şehrin bugün Türkiye’de en az ve en kötü biçimde gelişin hikayesini 2024’e gelmeden sergilemeliyiz.

Nedenleri sıralarken, olabildiğince OBJEKTİF ve dürüst olmalıyız ki, bu şehri 37 yıl boyunca yönetenlerde iç gözlemlerini yapabilsinler.

Saygılarımla

Cuma’dan itibaren başlayalım mı?