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Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajı iletti.Özacar mesajında; “Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’e Allah’tan rahmet, ailesi ve emniyet camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”mesajını iletii.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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