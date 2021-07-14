Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Özacar Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajı iletti.Özacar mesajında; “Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’e Allah’tan rahmet, ailesi ve emniyet camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”mesajını iletii.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN