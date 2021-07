“Çocuklar Konuşacak UCİM Yanlarında Olacak”

Çocuk İstismarına Mücadele kapsamında UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Gelibolu’da dün stand açtı.

İlçemiz Atatürk Caddesi Vakıflar Bankası önüne dün stand açan derneğe Gelibolulular ve misafirler tam destek verdi.

UCİM Çanakkale Eğitim Koordinatörü Sağlık Eğitimcisi Neslihan Karadaş, Gelibolu Kent Konseyi UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Gönüllüleri Funda Kavas,

Elif Başoğul, Emel Doğan, Berna Yelkenci, Eda Cankara vatandaşlara çocukların haklarını, eğitimleri ve psikolojileri konusundaki etkilerini anlatarak,çocuk istismarını bu boyutu ile ele aldılar.

Gelibolu Kent Konseyi UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Gönüllüleri şu ifadelere yer verdiler;

“Çocuk istismarı ülkemizde gün geçtikçe büyüyen bir yara olmaya devam etmekte ve maalesef önleyici düzenlemeler yetersiz kalmaktadır.Bizler önceliklerimiz olarak belirlediğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, eğitim ve çevre konulşarındaki hassasiyetimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, eğitim ve çevre konularındaki hassasiyetimiz dolayısıyla bu konulardaki çalışmalara elimizden geldiğince destek vermek ve yeni projeler üretmek çabasındayız.Bugün de UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) in başlattığı, “Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftası” kapsamında “Çocuklar için kurduğumuz standımızda, mavi kurdele takarak ve UCİM broşürleri dağıtarak, çocuklarımızın sesine ses,gücüne güç katmaya çalışıyoruz.Küçük, büyük, erkek, kız fark etmeksizin tacizin her yerde olmasının, her yerin suç mahalli olmasının önüne geçebilmek için, herkesi UCİM’e üye olmaya, bu gibi çalışmalarımızda omuz omuza olmak için de Kent Konseyi çatısı altında toplanmaya ve çalışmalarımıza destek vermeye bekliyoruz.Gelibolu hepimizin” ifadelerine yer verdiler.

Haber : Seda LİMAN ZENGİN